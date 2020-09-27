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Aktüel Samsun'da Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı
Aktüel

Samsun'da Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 roket yarışmalarında 1500 metre alçak irtifa kategorisinde, Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Tanyeli Roket Takımı"nın Türkiye birincisi olmasının sevinci yaşanıyor - Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın: - "Savunma sanayine dönük çalışmalarda bu, Samsun Üniversitesi olarak yaşadığımız ilk başarı değil"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:15:57 -
Samsun'da Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tanyeli Roket Takımı öğrencilerinin TEKNOFEST 2020'de alçak irtifa kategorisinde Türkiye birincisi olmasını değerlendirdi.

Rektör Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tanyeli Roket Takımı'nın Türkiye birincisi olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Savunma sanayine dönük çalışmalarda bu, Samsun Üniversitesi olarak yaşadığımız ilk başarı değil." ifadesini kullandı.

Aydın, TEKNOFEST'in ilk defa yapıldığı 2018 yılında da Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün geliştirdiği Kızılırmak ve Yeşilırmak roketleriyle, 30 grubun yarıştığı kategoride Türkiye ikinciliği ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlattı.

ABD'de düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması’nda (IREC) Türkiye'den katılımı kabul edilen tek takımın Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Samsun Roket Takımı olduğunu ve "En İyi Takım Ruhu Ödülü"ne layık görüldüğünü anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin TEKNOFEST 2020'de aldığı bu birincilik ödülü, sahada öğrencilerimizi yönlendirecek doğru adımlar attığımızın, nitelikli bir eğitim verdiğimizin birer göstergesidir, mükafatıdır. Üniversite olarak savunma sanayinde, havacılık ve uzay alanında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmak için çalışıyoruz. Havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan Tanyeli Roket Takımı'nın bu başarısı doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İlerleyen dönemde öğrencilerimizin başarılarını daha nice ödüllerle taçlandıracaklarına inancım tamdır. TEKNOFEST 2020'de 1500 metre alçak irtifa kategorisinde birinci olarak ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Tanyeli Roket Takımı'mızı tüm kalbimle tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Tanyeli Roket Takımı kaptanı Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Recep Karaer ise bu başarının kendilerini çok onurlandırdığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ödülü tarafımıza takdim etmesi ülkemizin yarınları için daha çok çalışmamız gerektiği hususundaki inancımızı pekiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.


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