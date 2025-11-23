  • İSTANBUL
Samsun'da şüpheli valiz korkuttu

Samsun'da şüpheli valiz korkuttu

Samsun’un Canik ilçesinde kaldırımda fark edilen şüpheli valiz, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde, Belediyeevleri otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi. Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.

