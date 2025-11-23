Saniyesinde kana karışıyor, demiri fırlatıyor: Tansiyon 12.8'de sabitleniyor, bir kaşığı yetiyor! Enerji veren doğal güç deposu

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Bağışıklık güçlendiren pekmea hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. Pekmez, zengin vitamin ve mineralleriyle kış aylarında bağışıklığı destekleyen geleneksel bir besin, enerji veriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklığı güçlendiren doğal besinlere olan ilgi artarken, Anadolu’nun geleneksel lezzeti pekmez yeniden gündeme geldi. Üzüm, dut, keçiboynuzu gibi meyvelerden elde edilen pekmez, içerdiği zengin vitamin ve mineraller nedeniyle uzmanlar tarafından “doğal güç deposu” olarak nitelendiriliyor.

Özellikle soğuk havalarda vazgeçilmez bir besin kaynağı. Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan pekmez, genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur. Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılmaktadır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan pekmez, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kış aylarında sık karşılaşılan soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı vücudun direncini artırdığı belirtiliyor.

HEMEN KANA KARIŞIYOR! Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışmaktadır. İçeriğindeki B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır. Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez, içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinmektedir. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaraların tedavisinde önemli rol oynar. Pekmezdeki basit şekerler kana hızlı karıştığından, diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde olması gereken bir besindir.

Sindirim sistemine de olumlu etkileri bulunan pekmez, mideyi rahatlatırken bağırsak hareketlerini destekliyor. Keçiboynuzu pekmezinin özellikle akciğer ve solunum yolları için faydalı olduğu ifade ediliyor. Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir. Uzmanlar, pekmezin saf ve katkısız olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, aşırı tüketimin yüksek şeker içeriği nedeniyle önerilmediğini hatırlatıyor. Pekmez, hem kahvaltı sofralarında hem de doğal karışımlarda sıkça tercih edilen güçlü bir besin kaynağı olarak vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

