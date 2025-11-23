Selma Savcı Giriş Tarihi: Saniyesinde kana karışıyor, demiri fırlatıyor: Tansiyon 12.8'de sabitleniyor, bir kaşığı yetiyor! Enerji veren doğal güç deposu
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Bağışıklık güçlendiren pekmea hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. Pekmez, zengin vitamin ve mineralleriyle kış aylarında bağışıklığı destekleyen geleneksel bir besin, enerji veriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor.