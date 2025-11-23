  • İSTANBUL
Bu uyku pozisyonu yanlış! Uzman isim açıkladı! Sağlıklı uyku için uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler! En iyi yöntemi

Bu uyku pozisyonu yanlış! Uzman isim açıkladı! Sağlıklı uyku için uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler! En iyi yöntemi

Uzmanlar, uyku sırasında tercih edilen bazı pozisyonların uzun vadede beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor. Uyku, organizma için yemek, su, nefes alma gibi vazgeçilemez bir ihtiyaçtır ve çok önemli işlevleri vardır. Uyurken tercih ettiğimiz pozisyonun sandığımızdan çok daha kritik olabileceği açıklandı.

Uzmanlar, uyku sırasında tercih edilen bazı pozisyonların uzun vadede beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle yaygın bir alışkanlığın, göğüs bölgesinde baskı oluşturarak çeşitli rahatsızlıkları tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Uyku, organizma için yemek, su, nefes alma gibi vazgeçilemez bir ihtiyaçtır ve çok önemli işlevleri vardır. Uyku vücudumuzun 1/5'ini besler. Uyku esnasında nöroplastisite dediğimiz sinir hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan ve uzun süreli hafızayı güçlendiren yeni sinaptik ileti tomurcukları oluşur. Uyuduğumuzda beynimizde biriken toksik maddelerin atılmasını sağlayan sistem çalışır. Uykuya dalmak hali kaynaklarımızın tükenmesi sonucu oluşan zararlı maddeleri vücuttan atılmasını sağlar. Bu nedenle uyku bizim için çok önemlidir. Güçlü bir bağışıklık ve enerjiye sahip olmamız için düzenli uyku uyumak gerekir.

Doktora göre yüzüstü pozisyonda saatlerce kalan kişilerde, kaburgaları göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak dokunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan kostokondrit gelişebiliyor Bu durum, nefes alırken ya da ani hareketlerde bıçak saplanır gibi bir ağrıya neden olabiliyor. Özellikle göğüs duvarına bastırınca artan hassasiyet, doktorların en sık gördüğü belirtilerden biri. Göğsün uzun süre sıkışık kalması, gün içinde kötü duruş ve ağır kaldırma gibi etkenlerle birleştiğinde risk daha da yükseliyor. Uzmanlar, bu ağrıyı yaşayanların yüzüstü pozisyondan uzak durmasını; mümkünse sırtüstü ya da yan yatmasını öneriyor.

İşte asla tercih etmemeniz o uyku pozisyonu... Belirtiler arasında şunlar bulunuyor: Göğsün ön ya da yan tarafında keskin ağrı Üst gövdeyi hareket ettirince artan rahatsızlık Derin nefes alınca batan his Göğüs ortasına bastırınca duyulan hassasiyet NHS, göğüs ağrısının her zaman ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Ağrı kola, çeneye, sırta yayılıyorsa; göğüste baskı hissi, nefes darlığı, terleme veya mide bulantısı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden acil yardım çağrılması gerekiyor çünkü bu belirtiler kalp kriziyle ilişkili olabilir.

Uykusuzluk en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Uykusuzluk probleminin oluşmasında birçok neden vardır. Uykusuzluk nedenlerinden bazıları; Uyku saatlerinde düzensizlik Duygu bozuklukları, depresyon Uykudan önce çay-kahve gibi içeceklerin fazla tüketilmesi Alkol ve diğer maddelerin kullanımı Uyku öncesinde aşırı yeme, içme Uyku saatinde teknolojik aletlerle ilgilenme Uyku problemlerinden kurtulmanın birçok alternatifi var elbette ama öncelikle uzmanından bir yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bazı diyetisyenler uyku halindeyken daha kaliteli uyku yapmaya yardımcı olan besinler olduğunu söylüyor. İşte sizlere altın değerinde öneriler; Kiraz, uyumadan önce yenilebilecek meyveler listesindeki en çok uyku kalitesini arttıran meyvedir. Yapılan bazı araştırmalarda kirazın uyku kalitesini arttırdığı ve uyku sorunlarını azalttığı gözlemlenmiştir. Kivi, uyumadan önce bu meyveyi yemek, sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Yulaf, içeriğindeki melatonin ve B vitamini sayesinde serotonin salınımını uyarır ve kaliteli, kesintisiz bir gece uykusu sunarak daha iyi bir uykuya neden olur. Avakado, uyumadan önce yenilebilecek, magnezyum ve triptofan açısından zengin bir besindir. Muz, magnezyum ve potasyum içerdiği için kasları rahatlatır ve uyurken daha rahat bir uyku uyumuş olursunuz. Badem, içeriğinde magnezyum ve triptofan bulunan badem, vücudunun rahatlamasına ve daha iyi bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Yoğurt, Uyumadan önce probiyotik yoğurt yemeyi tercih ederseniz sindirimi kolaylaştırır ve rahat bir uyku sağlar. Bal, uyumadan önce biraz şeker beynin uykudan daha çok verim alınmasına yardımcı olur. Elma, uyumadan önce yediğin zaman bedenini ve nefesini rahatlatır ve kolay uyumanızı sağlar. Ceviz, uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu uykunun kalitesini arttırır ve uykunun düzene girmesini sağlar.

