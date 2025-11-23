Bu uyku pozisyonu yanlış! Uzman isim açıkladı! Sağlıklı uyku için uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler! En iyi yöntemi

Uykusuzluk en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Uykusuzluk probleminin oluşmasında birçok neden vardır. Uykusuzluk nedenlerinden bazıları; Uyku saatlerinde düzensizlik Duygu bozuklukları, depresyon Uykudan önce çay-kahve gibi içeceklerin fazla tüketilmesi Alkol ve diğer maddelerin kullanımı Uyku öncesinde aşırı yeme, içme Uyku saatinde teknolojik aletlerle ilgilenme Uyku problemlerinden kurtulmanın birçok alternatifi var elbette ama öncelikle uzmanından bir yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bazı diyetisyenler uyku halindeyken daha kaliteli uyku yapmaya yardımcı olan besinler olduğunu söylüyor. İşte sizlere altın değerinde öneriler; Kiraz, uyumadan önce yenilebilecek meyveler listesindeki en çok uyku kalitesini arttıran meyvedir. Yapılan bazı araştırmalarda kirazın uyku kalitesini arttırdığı ve uyku sorunlarını azalttığı gözlemlenmiştir. Kivi, uyumadan önce bu meyveyi yemek, sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Yulaf, içeriğindeki melatonin ve B vitamini sayesinde serotonin salınımını uyarır ve kaliteli, kesintisiz bir gece uykusu sunarak daha iyi bir uykuya neden olur. Avakado, uyumadan önce yenilebilecek, magnezyum ve triptofan açısından zengin bir besindir. Muz, magnezyum ve potasyum içerdiği için kasları rahatlatır ve uyurken daha rahat bir uyku uyumuş olursunuz. Badem, içeriğinde magnezyum ve triptofan bulunan badem, vücudunun rahatlamasına ve daha iyi bir uykuya dalmanıza yardımcı olur. Yoğurt, Uyumadan önce probiyotik yoğurt yemeyi tercih ederseniz sindirimi kolaylaştırır ve rahat bir uyku sağlar. Bal, uyumadan önce biraz şeker beynin uykudan daha çok verim alınmasına yardımcı olur. Elma, uyumadan önce yediğin zaman bedenini ve nefesini rahatlatır ve kolay uyumanızı sağlar. Ceviz, uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu uykunun kalitesini arttırır ve uykunun düzene girmesini sağlar.