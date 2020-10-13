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Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:12:19 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 121 kişi, 25 araç, 7 iş yeri, 6 park ve 4 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 42 uyuşturucu hap, 1362 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 12 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye idari işlem yapıldı.

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