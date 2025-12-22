Samsun’da kurnaz şoförlere ağır darbe! Plakayı gizleyip kantardan kaçmanın bedeli çok ağır oldu!

Ankara yolu Samsun istikametinde bulunan Tekeli Kantarında görevli Karayolları ekipleri tarafından, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 6 adet tırın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne ilerlediği polis ekiplerine bildirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Samsun istikametinde bulunan bir dinlenme tesisi içerisinde söz konusu 6 tır park halinde tespit edildi. Yapılan kontrollerde araçların sanayi tesisine odun talaşı taşıdığı belirlendi.

Denetimler kapsamında, kantara girmemekten dolayı araçlara toplam 101 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan ölçümlerde, araçların istiap haddinin üzerinde toplam 65 ton 700 kilogram fazla yük taşıdığı tespit edilerek bu ihlal nedeniyle 263 bin 586 TL cezai işlem gerçekleştirildi. Plakaların kapalı şekilde araç kullanılması ve bir sürücünün süre ihlali yapması nedeniyle ise 96 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince yapılan işlemler sonucunda, 6 araca toplam 461 bin 875 TL idari para cezası kesildi.