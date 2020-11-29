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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara yaklaşık 356 bin lira ceza
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara yaklaşık 356 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:33:52 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara yaklaşık 356 bin lira ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlerini ihlal edenlere 355 bin 950 lira ceza kesildi.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü saat 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın tedbirlerine uymayan 113 kişiye 355 bin 950 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, "Salgınla mücadelede toplum olarak fedakarlık sınavındayız. Evde geçirdiğimiz süre arttıkça gücümüz de artacak ve bu mücadeleyi biz kazanacağız." ifadesine yer verildi.

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