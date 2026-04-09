Samsun'da korsan taksiye darbe! Kadın sürücüye 100 bin TL ceza yağdı!
Samsun'un Atakum ilçesinde korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetimlerini sıkılaştıran emniyet güçleri, bir kadın sürücünün korsan taksi uygulaması üzerinden yolcu taşıdığını tespit etti. Yapılan başarılı operasyonla yakalanan sürücüye rekor düzeyde para cezası kesilirken aracı da bağlandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taşımacılık yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, ekipler tarafından takibe alındı. Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan polis, aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sürücünün korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 100 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, korsan taşımacılıkta kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.