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Aktüel Samsun'da kaza! 4 kişi yaralandı
Aktüel

Samsun'da kaza! 4 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 20:56:00 -
Samsun'da kaza! 4 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ali Demir yönetimindeki 06 ECS 65 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde Yusuf Kutlu'nun kullandığı 55 TK 139 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Abdulkadir Şen ve Yunus Emre Çelik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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