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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:51:47 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa O. idaresindeki 55 FS 360 plakalı otomobil, Dörtyol kavşağında Murat O'nun kullandığı 55 ABH 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 55 FS 360 plakalı otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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