  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:28:11 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Muhammet Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Taş yola fırladı. Takla atan 42 UY 135 plakalı otomobil karşı şeride geçti, 77 EA 104 plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, aydınlatma direği aracın üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Samsun Ordu kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay