  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silah kabzasıyla kafasına vurarak yaralayıp parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:24:04 -
Samsun’da gasp suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silah kabzasıyla kafasına vurarak yaralayıp parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanı E.Ç.’nin kafasına silah kabzasıyla vurarak yaralayıp 2 bin 700 lira parasını gasp ettikleri iddia edilen B.T ve Y.E.T. İlkadım ilçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen B.T. ve Y.E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı