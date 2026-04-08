Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı

Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik Trump’ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı CHP’li Bozbey ve avanesine yargı darbesi: Yolsuzluk aile boyu! Tutuklu sayısı 35’e yükseldi İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı! Sarı Şeytan Trump’tan Tahran’a açık şantaj: Hürmüz açılmazsa ateşkes yok Zihinsel Tecavüz: Kemalizm! Türkiye’nin en büyük açmazı Kemalizm ve Laikliktir Ateşkes ilan etti ama! Yine de bu deli görevden alınmalı: ABD’li siyasetçilerden Trump’a tepki yağıyor Akaryakıtta fahiş artış: Motorin 90 TL sınırına dayandı İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
SAMSUN'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavı için kopya düzeneği kurup, usulsüzlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

 Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin 07 Nisan'da Diyarbakır'dan gelerek Bafra Hasan Çakın Kız Meslek Lisesi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı’na girecek bir aday üzerine kopya düzeneği kuracakları yönünde istihbarata ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipte, sınava giren kişi ile okula yakın bir noktada otomobil içerisinde düzeneği yöneten 4 kişi, dün akşam saat 19.15 sıralarında suçüstü yakalandı.

 ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada; 2 casus kulaklık, 1 casus kamera, 5 sim kart takılabilir ses kartı, 6 cep telefonu ve 1 kulaklık pili ele geçirildi. O.S. (17), Y.A. (17), Y.Ç., S.S. ve E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

