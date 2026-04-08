Sadece bir haftada neler ele geçirildi neler: Niğde’de suç kalpazanlarına geçit yok

Asayiş uygulamaları kapsamında toplam 238 kişi hakkında işlem başlatılırken, yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör, 4 fişek, 2 bıçak, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, çok sayıda kartuş ve fişek, ayrıca 2 cep telefonu, 2 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve 1 motosiklet güvenlik güçlerince ele geçirildi. Bunun yanı sıra 25 bin 950 TL nakit para muhafaza altına alındı.

"NARKOTİKTE BÜYÜK DARBE"...

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 42 kişi hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda dikkat çeken miktarlarda madde ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında:

• 952,73 gram sentetik kannabinoid

• 22,85 gram metamfetamin

• 13,43 gram esrar

• 1.486 adet sentetik ecza

• 545 kök kenevir

• 2 adet extacy

Ayrıca 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL’ye de el konuldu.

"KAÇAKÇILARA VE TARİHİ ESER TACİRLERİNE GEÇİT YOK"...

Kaçakçılık operasyonlarında 11 kişi hakkında işlem yapılırken, yapılan baskınlarda:

• 11 milyon 700 bin adet boş makaron

• 812 adet emtia

• 190 adet sikke

• 100 adet tarihi obje

• 5 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

"TRAFİKTE SIKI DENETİM"...

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 23 bin 377 sürücü denetlendi. Kurallara uymayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 95 araç trafikten men edildi.

KGYS üzerinden yapılan kontrollerde ise 218 sürücü denetlenirken 217’sine işlem yapıldı.

ARANAN ŞAHISLAR TEK TEK YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında 44 aranan şahıs yakalanırken, terörle mücadele kapsamında aranan 2 kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ise 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak geri gönderme merkezine teslim edildi, 9 olay aydınlatılırken, bu olaylarla bağlantılı 7 şüpheli tespit edildi.

"NİĞDE’DE TARİHİ KAÇAKÇILIĞA DARBE: 44 ESER ELE GEÇİRİLDİ"...

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür varlıklarının korunmasına yönelik düzenlenen “Anadolu Mirası” operasyonunda 44 adet tarihi eser ele geçirildi.

Merkez ilçeye bağlı Elmalı Köyü’nde gerçekleştirilen operasyonda; sikke, kılıç, heykelcik, ibrik ve çeşitli tarihi objeler bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.