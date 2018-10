Samsun’da ’Dost’ isimli bir köpek denizden taş çıkartıyor, ağaç buduyor, etrafı süpürüyor

Necati Sezgin isimli bir vatandaşın 3 yaşındaki Alman kurdu cinsi 'Dost' isimli köpeği, ilginç yetenekleriyle dikkat çekiyor. Dost, sahibinin denize attığı taşları önce ayaklarıyla buluyor sonra kafasını suya sokarak ağzıyla sudan çıkarıyor. Denize girmeyi çok seven ’Dost’, denizden taş çıkarmaktan büyük bir keyif alıyor. Dost, denizden taş çıkardıktan sonra ağaçların dallarını budamayı da çok seviyor. Sahibinin komutuyla ağaç dallarını budayan Dost, boyunun yettiği yerlerdeki dallara zıplayarak dalları kopartıyor. Yaptığı onca ilginç davranışla yetinmeyen Dost, sahibinin işlettiği çay ocağını ağzında süpürge tutarak süpürüyor. Sahibinin komutu dışında hareket etmeyen Dost, oyun oynadıktan sonra yakındaki hortumun yanına giderek yıkanma pozisyonu alarak sessizce sahibini bekliyor. Sahibine kendisini yıkatan Dost, ardından dinlenmeye ve güneşlenmeye geçiyor.



“Köpeğim denizden taş çıkartıyor, ağaç buduyor, etrafı süpürüyor”

Dost’un birçok özelliği ve yeteneği olduğunu ifade eden Dost’un sahibi Necati Sezgin, “Dost, 3 yıldır benimle beraber yaşıyor. Elime doğdu. Her köpek gibi sadıktır ama diğer köpeklerden ayrılan farklı özellikleri var. Denize dalmayı sever. Denize attığım taşı ayaklarıyla bulup, ağzıyla çıkartır. Karga kovalamayı çok sever. Ayrıca Dost’a, ‘Ağaç budama makinem’ derim. Ağaçlara zıplayarak boyunun yettiği dalları kopartmayı çok sever. Süpürgeyi ağzıyla tutup, etrafı süpürür, bana yardımcı oldur. Ayrıca çok seçicidir. Alkollü bir insanı anlar ve havlar. Hayvanları sevmeyenler insanları da sevmezler. Dost benim için bir köpek değil gerçek anlamda bir dostum. İnsanlar, sokakta gördükleri zaman hayvanları iteliyorlar ya da kötü davranıyorlar. Böyle yapmasınlar. Onlar da Allah’ın yarattığı canlılar. İnsanları karşılıksız seven tek hayvan köpeklerdir. Bir hayvanın karnını doyurur, sevginizi de verirseniz yeterlidir. Ama bir insana 10 gün iyilik yapıp, 11. gün yapmazsanız, farklı şeyler düşünürler” dedi.