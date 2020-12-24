Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini yaktığı iddiası
SAMSUN (AA) - Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini ateşe verdiği ileri sürüldü.
Eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan A.R.A. (39), İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak'taki evine geldi.
Madde bağımlılığı bulunduğu öne sürülen ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen A.R.A, evinde bazı eşyaların olmadığını görünce yangın çıkardı.
Sokaktaki bazı esnafla da tartışan A.R.A, polis ekiplerince yakalandı.
Yangın ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir apartman sakini, 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.