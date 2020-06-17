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Aktüel

Samsun’da büyük uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:21:45 -
Samsun’da büyük uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesine bağlı Değincek Mahallesi’nde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda mahallede ikamet ettiği öğrenilen Y.T.’ye ait evde ve etrafında aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde jandarma ekipleri 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Yapılan aramalarda ele geçirilen kenevir ve esrar maddelerini ile ilgili Y.T., K.T. ve K.T. isimli 3 şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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