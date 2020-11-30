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Aktüel Samsun'da artan koronavirüs vakalarına karşı Sağlık Müdürü Oruç'tan uyarı:
Aktüel

Samsun'da artan koronavirüs vakalarına karşı Sağlık Müdürü Oruç'tan uyarı:

"Yoğun bakım doluluk oranımız her geçen gün artmakta. Samsun'da sağlık altyapımız yeterli olsa bile bunun da bir sınırı var. Bir yere kadar. Biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:00:40 -
Samsun'da artan koronavirüs vakalarına karşı Sağlık Müdürü Oruç'tan uyarı:

SAMSUN (AA) - Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Yoğun bakım doluluk oranımız her geçen gün artmakta. Samsun'da sağlık altyapımız yeterli olsa bile bunun da bir sınırı var. Bir yere kadar. Biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

Oruç, gazetecilere, Samsun'da vaka sayısındaki artışın, tüm uyarı ve önlemlere rağmen devam ettiğini, bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

Samsun'da yoğun bakım oranlarının her geçen gün arttığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranımız her geçen gün artmakta. Samsun'da sağlık altyapımız yeterli olsa bile, bunun da bir sınırı var. Bir yere kadar. Biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anlık bir sıkıntımız yok ama bu hızla giderse önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşayabiliriz. Her ne kadar sağlık altyapımız yerinde olsa bile sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden vatandaşların tedbirlerini almalarını istiyoruz. Kendilerinin doktorları, filiasyon ekipleri, bilinçli bir vatandaş olarak tedbirlere daha çok uymalarını istiyoruz."

Samsun'da 242 olan filiasyon ekip sayısının yarından itibaren 300 olacağını dile getiren Oruç, "Samsun’da vakalar yaygın bir şekilde artıyor. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını istiyoruz. Tedbirlere uyarsak biz pandeminin üstesinden geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kentteki bir hastanenin acil servisini genişletme çalışması yaptıklarını belirten Oruç, "İlkadım ilçemiz Samsun'un en büyük ilçesi. Gazi Devlet Hastanesi pandemiden önce de hasta sayısı çok olan bir hastanemiz. Biz oradaki acil alanını biraz daha genişletme kararı aldık. İlave ek bina ile kovid olan ve olmayanlarını tam net ayırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşaatı bitecek." ifadelerini kullandı.


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