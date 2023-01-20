Samsun'da araca silahlı saldırı
Samsun'da tüfekle ateş edilen aracın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde tüfekle ateş edilen aracın sürücüsü yaralandı.
İddiaya göre, M.D, M.K, A.Ç. ve V.Ç, aralarında husumet bulunan S.E'nin kullandığı aracı takip ederek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tüfekle ateş açtı.
Başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan S.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheliler, Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.