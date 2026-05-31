Samsun'da adrenalin tutkunlarının yeni adresi! Macera Parkı ziyaretçi akınına uğradı

Samsun'da, Canik Belediyesi'nin hizmete sunduğu Canik Macera Parkı'na olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Macera Parkı, bayramın son günü de ziyaretçi akınına uğradı.

Canik Macera Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dev adrenalin oyun alanlarıyla donatılan park, açılış gününden itibaren şehir içinden ve bölge genelinden ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oluyor. Vatandaşların ve ailelerin adeta akın ettiği Canik Macera Parkı, her gün ziyaretçiyle rekoruna imza atıyor.

7'den 70'e coşkunun paylaşıldığı Canik Macera Parkı'na gelen ziyaretçiler zip coaster, gökyüzü merdiveni, tırmanma duvarları, trambolin, dev salıncak ile yüksek ve alçak ip parkurlarında heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşıyor. Macera parkındaki parkurları tamamlayan vatandaşlar, böyle bir hizmeti Samsun'a kazandıran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya şükranlarını sunarken, herkesi bu adrenalin dolu etkinliği denemeye davet ettiler.

Hasköy Mahallesi'nde Canik Meşe Orman Parkı içerisinde 19 Mayıs'ta açılan ve açılığı ilk günden itibaren ziyaretçilerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve ücretsiz deneyim ayrıcalığı yaşatan Canik Macera Parkı, Haziran ayından itibaren ücretli olarak hizmet verecek.