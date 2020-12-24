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Aktüel Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:44:03 -
Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Lise Caddesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 26 bin 280 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin 600 paket sigara kutusu ve 15 paket çeşitli markalarda bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyonda U.Ö. ile E.Ö. gözaltına alındı.


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