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Aktüel Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:19:14 -
Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 bin 689 sentetik hap ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satanları belirleyen ekipler, zanlıların ikametlerinde yaptığı aramada, 20 bin 689 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 lira ele geçirdi.

Operasyonda E.T, S.K, Ü.K, M.Ç. ve D.T. gözaltına alındı.


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