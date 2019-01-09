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Samsun'da 14 araç birbirine girdi!

Samsun İlkadım ilçesi'nin Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda, buzlanma nedeniyle 14 araç birbirine girdi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada biri hamile 4 kişi yaralandı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:34
Samsun'da 14 araç birbirine girdi!

Samsun'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:34
  1. Samsun
  2. aşırı buzlanma
  3. İlkadım ilçesi

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