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Aktüel Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
Aktüel

Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:10:36 -
Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri, kentin giriş noktalarında maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriyor.

Toplu taşıma sistemi ile yolculuk yapacak vatandaşların da HES koduna bakılarak temaslı ya da riskli durumda olanların yolculuk yapmalarına izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin denetimler devam ediyor.

Sinop Valiliğince, kentte salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Emniyet ve sağlık ekipleri, pazar yerlerinde düzenli olarak maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Pazar yerlerine girişte ateşleri ölçülen vatandaşların kontrollü şekilde geçişi sağlanırken, kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor.

Ekipler ayrıca gıda satışı yapan iş yerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda takip ediyor.

- Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Çorum

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Denetim kapsamında ayrıca polis otolarından maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Kent merkezindeki oluşturulan denetim noktalarında da vatandaşlar, araç içinde maske ve sosyal mesafe kuralları açısından incelendi.

- Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde, oluşturulan ekiplerce denetim yapılıyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Amasya

Amasya'da halk pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Amasya'da salgın riskini yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürdürülüyor.

Denetim yapan polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu uygulaması yaptı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.

Pazar içinde gezerek denetim yapan ekipler, pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.

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