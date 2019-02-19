Samsun TSO AB Bilgi Merkezi standına büyük ilgi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezinin ’5. Karadeniz Kitap Fuarı’nda yer alan standına başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, 2019 yılı faaliyet planı çerçevesinde, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan, “5. Karadeniz Kitap Fuarı 2019”da bir etkinlik gerçekleştirdi. AB Bilgi Merkezi projesi kapsamında açılan standa başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Fuar kapsamında standa gelen ziyaretçilere çeşitli dokümanlar dağıtılırken, görevliler tarafından da Avrupa Birliği, projeleri ve diğer konularda bilgiler verildi.

“Kitap Fuarı önemli bir fırsat oldu”

5. Karadeniz Kitap Fuarı’nın bölge için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Toplumun her kesimine ulaşarak bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan ve bir iletişim modeli olan, ‘Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi’, Karadeniz Kitap Fuarı önemli bir fırsat olmuştur. Bilindiği gibi Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin gündeminden düşmeyen önemli bir konu. AB’nin topluma doğru bir şekilde anlatılması için bu projenin önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Odamız tarafından desteklenen bu proje ile özellikle çocuklar ve gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimini hedefleyen aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Kitap fuarı sayesinde farklı kesimlerden çok fazla kişiye ulaşma imkanı bulduk” dedi.