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Samsun TEKNOPARK firmasından Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazı

Samsun TEKNOPARK bünyesinde faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazını geliştirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:50
Samsun TEKNOPARK firmasından Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazı

Samsun TEKNOPARK bünyesinde faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazını geliştirdi.


Samsun TEKNOPARK firması olan Nibiru Teknoloji, 2018 yılı Şubat ayında dört ortaklı bir şirket olarak kuruldu ve mart ayında KOSGEB AR-GE inovasyon desteğini alarak Samsun TEKNOPARK’ta faaliyetlerine başladı. Türkiye’de daha önce yapılmamış olan, “mobil ultrason cihazı” projesini hayata geçiren firma, ultrason cihazına farklı bir bakış katarak, taşınabilir, kablosuz, şarj edilebilir ve maliyeti düşük mobil ultrason cihazını 15 aylık AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdi.



Mevcut ultrason cihazlarıyla aynı işlevi görüyor


Firmanın geliştirdiği ultrason cihazı, hastane ve kliniklerde kullanılan ultrason cihazlarıyla aynı işlevi görüyor. 50 kiloluk cihazı 300 gram ağırlığına düşüren firma, cihazın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla masaüstü ve mobil uygulamalarını da geliştirerek görüntü ve bilgi paylaşımını daha kullanılabilir ve kolay hale getiriyor. Uygulamalar üzerinde çeşitli geliştirmeler yapan firma, renk filtreleri, ışık ayarı ve derinlik özellikleri sayesinde taramanın daha kolay yapılmasını da sağlıyor.



Katma değeri yüksek ürün


Savunma sanayi ile hemen hemen aynı prensiplere sahip olan ve ticari getirisi de yüksek olan ultrason cihazı AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek 15 ay gibi kısa bir sürede katma değeri ve ekonomik getirisi yüksek olarak geliştirildi.



Pazarı geniş olan bir ürün


TSE ve CE belgelerinin alınmasının ardından seri üretimine hazırlanılan mobil ultrason cihazı, ambulanslar, aile hekimlikleri, veteriner klinikler, hastaneler ve acil servislerde kullanılabilecek bir cihaz olduğu için satış ağı geniş bir ürün. Firma, klinik testleri başarıyla tamamladıktan sonra ürünü yurt içi ve yurt dışı piyasaya sunacak.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:50
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