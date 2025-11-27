  • İSTANBUL
Kobi Samsun Merkez OSB’den 2026 atağı!
Kobi

Samsun Merkez OSB’den 2026 atağı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsun Merkez OSB’den 2026 atağı!

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu; 2026 planlamasında elektrik ve doğalgaz tedarikinden atık su arıtma raporlamasına, dijital dönüşümden imar uygulamalarına kadar sanayinin rekabet gücünü artıracak önemli başlıkları ele aldı.

Samsun’un üretim merkezi konumundaki Merkez OSB’de 2026 yılına yönelik yol haritası, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında şekillendi. "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun'da sanayinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik kritik başlıklar toplantının ana gündemini oluşturdu.

 

Merkez OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2026 yılına ait elektrik tedarik telifleri ile doğalgaz alım-satım sözleşmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talepleri gündeme alınırken, Dünya Bankası finansman destekli Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Raporlaması için danışmanlık hizmeti teklifleri de görüşüldü. Toplantıda ayrıca OSB İmar Planı uygulamaları, özel anaokulu çalışmalarının son durumu, dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

 

10 bin 319 kişi istihdam ediliyor

Karayolu, liman ve demiryoluna 1 kilometre, havalimanına 11 kilometre mesafede konumlanan Samsun Merkez OSB'nin, 160 hektarlık alanda Karadeniz'in en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgede fabrikasyon metal ürünlerinden ana metal ve kimyasallara, elektronik ve gıda üretiminden ağaç ürünlerine kadar geniş bir yelpazede toplam 85 firmanın faaliyet gösterdiği belirtildi. OSB'de bin 935 kadın, 8 bin 384 erkek olmak üzere 10 bin 319 kişinin istihdam edildiği ifade edildi.

 

Toplantıda ayrıca, OSB bünyesinde kurulan Akredite Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yalın ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim ve danışmanlık sunan Samsun Model Fabrika'nın çalışmaları da ele alındı. Bölgede hizmete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ardından, Samsun Merkez OSB Özel Anaokulu'nun açılışına yönelik çalışmaların hızla sürdüğü kaydedildi.

1
