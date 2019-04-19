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"Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz"

İtalya'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, yeniden şampiyon olmayı planlıyor.

19 Nisan 2019 Cuma 18:47
"Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz"

İşitme Engelli Erkek Milli Voleybol Takımı, haziran ayında İtalya'nın Cagliari şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.

Milli takımın antrenörü Osman Çarkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok güzel bir ortamda hazırlandıklarını söyledi.

Takımın 2015'te Avrupa, 2017'de de olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Çarkçı, "Yeniden bir Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Şu anda kamptayız. Bu ayın 28'ine kadar bu kampta olacağız. Kadromuzda 22 oyuncu var. Bunları görme imkanımız olacak. 12 kişiyi ikinci kampımız olan Antalya'ya davet edeceğiz. Daha sonra haziran ayında İtalya'nın Cagliari şehrine gideceğiz. Oradaki Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.

"Milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Şampiyonada iyi takımlarla karşılaşacaklarını belirten ay-yıldızlı ekibin antrenörü Çarkçı, "İyi takımlardan Ukrayna, Rusya ve ev sahibi İtalya var. Kuvvetli rakipler. Biz de olimpiyat şampiyonu olarak gideceğiz. Orada ülkemizi, devletimizi, milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 3 milyona yakın işitme engelli olduğuna dikkati çeken ve onların da spora yönelmesi gerektiğini aktaran Çarkçı, şunları kaydetti:

"2011'den bu yana işitme engelli sporunun içindeyim. 23 branşta hizmet veriyoruz. Hemen hemen hepsinde başarılıyız. Erkek milli takımını ileriye götürdük. Çok iyi sporcular yetiştirdik, bulduk. 58 kişi, devlet sporcusu oldu. Hedefimiz yeniden Avrupa şampiyonluğu. Oraya Avrupa şampiyonu olarak gidiyoruz. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Ben başka bir şey düşünmüyorum. İlk önce final grubuna yani son 4'e kalıp daha sonra iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:47
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