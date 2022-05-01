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Aktüel Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş etmişti! Sıcak gelişme
Aktüel

Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş etmişti! Sıcak gelişme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:38:00 -
Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş etmişti! Sıcak gelişme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları esnasında pompalı tüfekle havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği saptandı. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen M.O. (23) gözaltına alındı.

Zanlının olayda kullandığı tüfek de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "meskun mahalde ateş̧ etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

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