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Yaşam Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?
Yaşam

Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Bakanlık'tan Süperlig'te son haftanın heyecanı yaşanırken yasaklama geldi. Peki, Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:36:00 -
Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı maçlar öncesinde İçişleri Bakanlığı, valiliklere uyarılarda bulundu.

Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?

Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.

Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

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