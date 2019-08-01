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Şampiyonlardan Vali Ali Mantı’ya ziyaret

Okçuluk ve Görme Engelliler Judo şampiyonalarında önemli başarılara imza atan sporcular Aksaray Valisi Ali Mantı’ya ziyarette bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
Şampiyonlardan Vali Ali Mantı’ya ziyaret

Okçuluk ve Görme Engelliler Judo şampiyonalarında önemli başarılara imza atan sporcular Aksaray Valisi Ali Mantı’ya ziyarette bulundu. Sporcuları tebrik eden Vali Ali Mantı başarılarının devamını diledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, beraberinde 7-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Olimpiyat Okçuluk Şampiyonasında 1. olan Süleyman Araz, antrenörü İbrahim Yavuz, 26-27 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Görme Engelliler Judo Avrupa Şampiyonasında 1. olan Raziye Uluçam, Avrupa 3’ncüsü olan Duygu Çete Artar ile antrenörü Muzaffer Uluçam, Vali Ali Mantı’yı ziyaret etti. İl Müdürü Alkan ve sporcularla bir süre görüşen Vali Ali Mantı sporda Aksaray’ın başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini ifade ederek, sporcular ve antrenörlerini tebrik etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
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