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Şampiyonlardan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Kick Boks ve Muay-Thai branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmiş sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
Şampiyonlardan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Kick Boks ve Muay-Thai branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmiş sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.


Başarılı sporcuların yanı sıra Muay-Thai Aydın İl Temsilcisi ve Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Bayram Keskinkılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Antrenörü Murat Acun ile Aydın Kungfu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.


Aydın Kungfu Spor Kulübü Sporcusu Fadime Özkan, Bahadır Savunma Spor Kulübü Sporcusu Beyza Baysan, Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları Arda Fındık, Nilüfer Çankaya, Saadet Koyuncu ve Serkancan Üresin 2019 Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Muay-Thai Antalya Cup Şampiyonasında ülkemizi ve Aydın’ı temsil edecek.


Aydın Kungfu Spor Kulübü Sporcuları Sude Nur Atalay, Elif Yılmaz ve Rabia Nur Uslu 2019 Ekim ayında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Muay-Thai Dünya Şampiyonasında ringe çıkacaklar.


Avrupa’da ve Dünya’da adını sıkça duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sedat Demir 2019 Ekim ayında Antalya’da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonasına katılacak.


Aydın Kung Fu Spor Kulübünün başarılı sporcusu Nefise Atalay, Fatih 1453 Spor Kulübü Sporcusu Emel Urfalıoğlu, Germencik Belediye Spor Kulübü Sporcusu Şenay Çırak ve Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Neval Çavcı 2020 Nisan ayında Antalya’da yapılacak Kick Boks Open Antalya Cup şampiyonasında mücadele edecek. Kuşadası Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Alperen Biltekin 2020 yılında yapılacak olan Kick Boks Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanarak Türk Bayrağımızı göndere çekmek için ter dökecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ziyaretten dolayı başarılı sporcuları ve antrenörlere teşekkür ederek uluslararası şampiyonalarda ülkemizi ve Aydın’ı temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
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