Şampiyonlar Ligi'nde günün programı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları 1 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nde hafta bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün programı…

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları 1 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nde hafta bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün programı… Şampiyonlar Ligi'nde günün programı 19.55 Genk-Napoli 19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund 22.00 Liverpool-Salzburg 22.00 Barcelona-Inter 22.00 Leipzig-Olympique Lyon 22.00 Zenit-Benfica 22.00 Lille-Chelsea 22.00 Valencia-Ajax

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