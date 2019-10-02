Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları 1 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nde hafta bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün programı…02 Ekim 2019 Çarşamba 00:15
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları 1 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nde hafta bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün programı…
Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
19.55 Genk-Napoli
19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund
22.00 Liverpool-Salzburg
22.00 Barcelona-Inter
22.00 Leipzig-Olympique Lyon
22.00 Zenit-Benfica
22.00 Lille-Chelsea
22.00 Valencia-Ajax
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