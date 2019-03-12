Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar...12 Mart 2019 Salı 16:12
UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı
12 Mart Salı
Manchester City - Schalke
Saat: 23.00
Juventus - Atletico Madrid
Saat: 23.00
13 Mart Çarşamba
Bayern Münih - Liverpool
Saat: 23.00
Barcelona - Lyon
Saat: 23.00
Hangi maç hangi kanalda?
Manchester City - Schalke
Yayın: beIN Sports 2
Juventus - Atletico Madrid
Yayın: beIN Sports 1
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