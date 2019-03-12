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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar...

12 Mart 2019 Salı 16:12
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı

12 Mart Salı

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

13 Mart Çarşamba

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Hangi maç hangi kanalda?

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:12
  1. Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
  2. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
  3. Şampiyonlar Ligi maçları kanalları
  4. Manchester City - Schalke
  5. Manchester City - Schalke ne zaman
  6. Manchester City - Schalke hangi kanalda
  7. Juventus - Atletico Madrid
  8. Juventus - Atletico Madrid ne zaman
  9. Juventus - Atletico Madrid hangi kanalda
  10. Bayern Münih - Liverpool
  11. Bayern Münih - Liverpool ne zaman
  12. Bayern Münih - Liverpool hangi kanalda
  13. Barcelona - Lyon
  14. Barcelona - Lyon ne zaman
  15. Barcelona - Lyon hangi kanalda
  16. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
  17. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı
  18. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları
  19. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları ne zaman
  20. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları saat kaçta
  21. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları hangi kanalda

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