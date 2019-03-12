Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar...

UEFA Şampiyonliar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunu rovanş maçları bugün başlayacak. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte konuya ilişkin detaylar... Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı 12 Mart Salı Manchester City - Schalke Saat: 23.00 Juventus - Atletico Madrid Saat: 23.00 13 Mart Çarşamba Bayern Münih - Liverpool Saat: 23.00 Barcelona - Lyon Saat: 23.00 Hangi maç hangi kanalda? Manchester City - Schalke Yayın: beIN Sports 2 Juventus - Atletico Madrid Yayın: beIN Sports 1

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