Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları tamamlandı
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları 2 Ekim Çarşamba günü oynanan 8 mücadele ile son buldu. Gecenin en gollü maçı ise Liverpool-Salzburg arasında gerçekleşti. Mücadelede gülen taraf 4-3'lük skorla Liverpool oldu.03 Ekim 2019 Perşembe 20:31
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
A Grubu’da Paris Saint Germain ile sahasında karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, Bernabeu’da Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
B Grubu’nda yer alan Kızılyıldız, Olympiakos’u 3-1 ile geçerken, Bayern Münih ise İngiltere’de Tottenham’ı tarihi bir skorla 7-2 mağlup etti.
C Grubu’nda Atalanta, Shakhtar Donetsk karşısında 2-1 mağlup olurken, Manchester City, Dinamo Zagreb’i 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
D Grubu’nda ise Juventus, Leverkusen karşısında 3-0 ile galip geldi. Atletico Madrid ise Rusya deplasmanında karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 2-0’lık skor ile üzdü.
E Grubu’nda ise Genk-Napoli karşılaşmasından gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı Grubun diğer maçında Liverpool, Salzburg’u 4-3’lük skorla mağlup etti.
Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Prag deplasmanına giden Borussia Dortmund, Slavia Prag’ı 2-0 mağlup ederken, grubun diğer maçında Barcelona, Nou Camp’ta İnter’i 2-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu.
H Grubu’nda Valencia’yı 3-0 ile mağlup eden Ajax grubun lideri olurken, Chelsea ise deplasmanda Lille karşısında 2-1’lik skorla gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Puan Durumu
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