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Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:12
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanacak final maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Milorad Mazic görev alacak.

Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Fransız Clement Turpin'in dördüncü hakem olacağı final karşılaşmasında, Sırp Nenad Djokic ve Danilo Grujic ilave yardımcı hakem görevini üstlenecek. Mücadelenin yedek hakemi ise Sırp Nemanja Petrovic olacak.

Öte yandan İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon şehrinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:12
  1. şampiyonlar ligi
  2. real madrid
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