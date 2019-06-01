Şampiyon takım coşkuyla karşılandı TFF 1.

TFF 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Hatayspor’u yenerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep kafilesi, Gaziantep Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

TFF 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Hatayspor’u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Gazişehir Gaziantep Kulübü’nün oyuncu ve teknik kadrosu, Gaziantep Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı. Akşam saatlerinde uçakla havalimanına gelen kırmızı-siyahlı takımı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri karşıladı. Havalimanında davul ve zurnayla karşılanan teknik heyet ve oyuncular, güvercin uçurdu. Daha sonra kulübün bayraklarıyla donatılan otobüslere binen futbolcular, şehir turu attı.

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