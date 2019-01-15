0553 313 94 23

Şampiyon sporcu Sümeyye Boyacı'ya sponsor desteği

- Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 2019'daki yarışlarda Bursa Kebap Evi'nin desteğiyle başarı arayacak- Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı:"Sümeyye Boyacı'ya maddi ve manevi destek vereceğiz"- Milli yüzücü Sümeyye Boyacı: "Yarışlar ve malzemeler masraflı. Desteklenmemiz çok önemli"

15 Ocak 2019 Salı 13:09
Şampiyon sporcu Sümeyye Boyacı'ya sponsor desteği


İSTANBUL (AA) - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 2019'daki yarışlarda Bursa Kebap Evi'nin desteğiyle başarı kovalayacak.

Fairmont Quasar İstanbul Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, 2019'da sosyal sorumluluk projeleri üstlenmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sümeyye, Türkiye'yi çok iyi temsil eden bir sporcu. Yolumuz kendisiyle kesişti. 2019'da Sümeyye Boyacı'ya maddi ve manevi destek vereceğiz." diye konuştu.

Sümeyye'nin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun götüremediği organizasyonlarda da yarışması için gereken desteği vereceklerini aktaran Helvacı, "Türkiye'de bu tarz desteklere ihtiyacımız var. Ruh sağlığının konuşulduğu ülkemizde bir gönül penceresi açabilirsek, ne mutlu bize. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Sümeyye'yi Anadolu illerindeki insanlarla buluşturacağız. Resim yapıyor ve bir resim sergisi de hazırlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Sümeyye: "Sponsor desteği çok önemli"


2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda birinci olarak cumhuriyet tarihinde şampiyonluk elde eden ilk kadın yüzücü unvanını elde eden Sümeyye Boyacı, sponsor desteğinin başarıdaki önemine dikkati çekti.

Eskişehir'de iki kolu olmadan doğduğunu anlatan Sümeyye, "İstiklal Marşı'nı ilk kez Brezilya'da okutmuştum. O yarışa maddi imkansızlıktan dolayı gidemiyordum. Son anda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gittim ve altın madalya aldım. Sponsor desteği çok önemli. Bursa Kebap Evi bana destek çıkan ilk sponsor oldu. Herkesin sporcuları desteklemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculuk hayatıyla ilgili bilgi veren Sümeyye, şunları söyledi:

"Herkesin elleriyle yapabildiği şeyleri ayaklarımla yapabiliyorum. Altı aylıkken annemin ayaklarımı çiçeklere değdirmesiyle dokunma hissini kazandım. Gelişimim normal bir çocuk gibi devam etti. Engelli birey olarak eğitim hayatına atılmak zor bir şeydi. Aşmanın bir yolu vardı. Ebru sanatına başladım ve 6-7 yıl boyunca sürdürdüm. 5,5 yaşında annemin teşvik etmesiyle yüzmeye başladım. Başlangıçta korkuyordum. Hocamın sabrı ve sevgisiyle 12 saatte öğrendim. Daha sonra milli takıma çağrıldım. Beni durdurmak isteyen insanlar oldu. Her başarı kolay değil. Bunları başarıp, 12 yaşında milli sporcu oldum."

Kendisi için en önemli yarışın Meksika'daki Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan milli yüzücü, "En küçük sporcu bendim. 2018 Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda, yüzmede cumhuriyet tarihimizin ilk kadın şampiyonu oldum. Yüzme ve spor maliyetli şey. Gönülden gelmezse yapamıyorsunuz. Maddiyata da dayanıyor. Yarışlar ve malzemeler masraflı. Desteklenmemiz çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Sümeyye Boyacı, 2019'da önemli yarışların olacağına dikkati çekerek, "Malezya'da Dünya Şampiyonası var. Çok çalışmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:09
  1. Bursa Kebap Evi
  2. Sümeyye Boyacı
  3. yüzme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İran yeni bir uydu daha yapacak"
    1. "İran yeni bir uydu daha yapacak"
    2. 'Sen buraları bilmezsin, seni buralara..
    3. Borsada günün ilk yarısı (2)
    4. Günün ilk yarısında endekslerin..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Borsada günün ilk yarısı (1)
    7. "Tunus devrimi, hedeflerinin ancak..
    8. "Yabancıların Türkiye'ye güveninde..
    9. AB, kasımda dış ticaret açığı verdi
    10. Arnavutça Makedonya'da ikinci resmi..
    11. Beşiktaş Babel'in alternatifini..
    12. Kadıköy'de vinç devrildi
    13. Yahudileri korku sardı! Ülkeden..
    14. Taksiciden filmlere konu olacak..
    15. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    16. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    17. Eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in..
    18. FETÖ firarisi Kanter hakkında kırmızı..
    19. Anestezi teknisyeni FETÖ sanığına hapis
    20. "Poşet üreticilerini destekleyen bir..
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!