Şampiyon Hatayspor TFF 1. Lig'de

YENİAKİT.COM.TR TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta iki takım karşı karşıya geliyor. Hatayspor kendi seyiricisi önünde 53.dakikada Yılmaz Özeren ve 60.dakikada Hamza Gür'ün attığı gollerle Afjet Afyonspor önünde 2-0 galip ayrıldı. Bu skorla Hatayspor bu skorla 76 puanla 1.sırada tamamladı ve TFF 1.Lig'e yükseldi.