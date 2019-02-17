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Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı

- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı 6. kez kazanan Fenerbahçe Beko, kupasını TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'un elinden aldı

17 Şubat 2019 Pazar 21:24
Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı


ANKARA (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Anadolu Efes'i yenerek kazanan Fenerbahçe Beko, 6. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmadan 80-70 galip ayrılan ve kupanın sahibi olan sarı-lacivertlilere ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Finalist Anadolu Efes'e ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Resul Kerse ve Alper Arıkoğlu takdim etti.

En Değerli Oyuncu ödülü ise Fenerbahçe Beko'dan Datome'ye verildi. Datome, kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar'ın elinden aldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:24
  1. Anadolu Efes
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  6. TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan
  7. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok

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