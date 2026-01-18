  • İSTANBUL
Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi
Şam'ın SDG'ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi, Şara'nın 'vali ol' teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddelik yeni bir yol haritası sunduğu öne sürüldü. Plan; enerji kaynaklarının tesliminden Rakka ve Deyrizor’dan çekilmeye, Mazlum Abdi’nin vali atanmasından orduya bireysel katılıma kadar kritik şartlar içeriyor. Ancak Abdi’nin bu yeni planı da kabul etmediği iddia edildi.

Londra merkezli Al-Majalla haber kanalının haberine göre, Suriye Geçiş Hükümeti, Suriye topraklarının 3’te birini işgal eden SDG’ye 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik kapsamlı bir plan sundu.

Belirli bir takvime bağlanan 12 maddelik planın öne çıkan başlıkları şunlar:

Orduya katılım: SDG’nin talep ettiği gibi birlik veya tugay halinde değil, "bireysel" olarak Suriye ordusuna katılması.

Sınır kapıları: Irak ve Türkiye sınırındaki tüm gümrük ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesi.

Sınır güvenliği: Türkiye ve Irak sınır hattının tamamen Auriye Arap Ordusu’na teslim edilmesi.

Arap bölgelerinden çekilme: Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Deyrezor ve Rakka vilayetlerinden SDG’nin tamamen çekilmesi.

PETROLÜ VE BARAJLARI BIRAKMASI İSTENDİ

Enerji kaynakları: Tüm petrol ve gaz yatakları ile tesislerinin Şam yönetimine teslimi.

Su ve barajlar: Barajların ve su tesislerinin kontrolünün merkezi hükümete verilmesi.

Haseke yönetimi: Haseke vilayetinde Şam ve yerel yönetim arasında "ortak idare" kurulması.

Valilik teklifi: SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin Haseke Valisi olarak atanması.

Hükümette temsil: Savunma ve İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi belirli üst düzey hükümet makamlarının Kürt temsilcilere verilmesi.

Siyasi katılım: Kürt temsilcilerin Suriye Parlamentosu’na katılmasına olanak tanınması.

Hakların tanınması: Cumhurbaşkanı Şara’nın geçtiğimiz günlerde çıkardığı kararname uyarınca Kürt haklarının resmen tanınmasının teyit edilmesi.

ABDİ KABUL ETMEDİ

Rûdaw’a konuşan kaynaklar, söz konusu teklifin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından DSG’ye sunulmak üzere hazırlandığını söyledi.

Ancak Abdi’nin bu teklifi kabul etmediği, ABD Temsilcisi Tom Barrack’ın da bugün Şam’da Şara ve Abdi ile bu maddeleri görüştüğü iddia ediliyor.

Boşnak

Eyvah dünyanın hâline terörist e valilik veriyorlar oda daha fazlasını istiyor , şımarık katil teröristler.

Korkut Dede

Bu ABD köpekleri teröristler ne VALİLİK, ne orduda görev ne başka bir yetki verirseniz başınız beladan hiç kurtulmaz. İsrail'e, ABD'ye, İRAN'a gitsinler. Bu alçakları asla Suriyede yaşatmayın.
