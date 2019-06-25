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Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 12:52
Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasınına ardından flaş bir çağrı yaparak 'Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz' dedi.

Şamil Tayyar, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan. Mesajı almadık. Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi. Diyorki; 'İstanbul emanetimi ger aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye' Demem o ki; 'Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz'" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:52
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar

YORUM YAZ

  • Salih Salih 1 sa önce
    Saçma sapan Twitter haberleri, söyleyin ne yapacak onu da anlatsın, iyice boşaldı Akp sadece boş boşkonuşma haberleri.

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