Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasınına ardından flaş bir çağrı yaparak 'Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz' dedi.

Şamil Tayyar, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan. Mesajı almadık. Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi. Diyorki; 'İstanbul emanetimi ger aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye' Demem o ki; 'Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz'" ifadelerini kullandı.