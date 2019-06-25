Beşiktaş orta saha oyuncu için arayışısın sürdürürken, Sami Khedira’nın ismi iyiden iyiye dillendiriliyor. Alınan bilgiye göre, Sami Khedira'nın menajeri, Sami Khedira’yı Beşiktaş'a önerdi. 1995'te TV Oeffeingen'den VfB Stuttgart altyapısına transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda VfB Stuttgart'ın A takımına yüksel Sami Khedira, 30 Temmuz 2010'da Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır. Khedira, Real Madrid'de 6 numarayı formayı giydi. Peki Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?

Sami Khedira kimdir?

04.04.1987 Almanya doğumludur. Orta saha mevkiisinde görev yapan Alman futbolcu. Khedira'nın babası Tunuslu, annesi de Alman'dır.

Kulüp kariyeri

1995'te TV Oeffeingen'den VfB Stuttgart altyapısına transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda VfB Stuttgart'ın A takımına yükselmiştir. 1 Ekim 2006' da ilk maçına Hertha BSC karşısında çıktı. İlk gol attığı maç, VfB Stuttgart'ın Schalke 04 ile yaptığı maçtır ve o maçta ağları 2 kez havalandırmıştır. 29 Şubat 2007'de VfB Stuttgart'la profesyonel sözleşme imzalamıştır. Şubat 2009'a kadar geçerlidir. 30 Temmuz 2010'da Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır. Khedira, Real Madrid'de 6 numarayı formayı giymiştir.

Milli takım kariyeri

Khedira, genellikle orta saha'da oynamıştır. 2009 Avrupa 21 Yaşaltı Şampiyonası'ında takımın kaptanlığını yapmıştır. Khedira, ilk A millî maçına 5 Eylül 2009'daki Güney Afrika ile yapılan hazırlık maçına çıkmıştır. O maçta 73.dk'de Simon Rolfes'ın yerine girmiştir.

2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Khedira, turnuvadaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkmıştır. 10 Temmuz 2010'da , ilk golünü Almanya'nın 3-2 kazandığı Uruguay maçında atmıştır. Bu turnuvada 3. olmuştur. Şu anda Juventus'da forma giymektedir.