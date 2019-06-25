0553 313 94 23

Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş orta saha oyuncu için arayışısın sürdürürken, Sami Khedira’nın ismi iyiden iyiye dillendiriliyor. Alınan bilgiye göre, Sami Khedira'nın menajeri, Sami Khedira’yı Beşiktaş'a önerdi. 1995'te TV Oeffeingen'den VfB Stuttgart altyapısına transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda VfB Stuttgart'ın A takımına yüksel Sami Khedira, 30 Temmuz 2010'da Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır. Khedira, Real Madrid'de 6 numarayı formayı giydi. Peki Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?

25 Haziran 2019 Salı 16:45
Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş orta saha oyuncu için arayışısın sürdürürken, Sami Khedira’nın ismi iyiden iyiye dillendiriliyor. Alınan bilgiye göre, Sami Khedira'nın menajeri, Sami Khedira’yı Beşiktaş'a önerdi. 1995'te TV Oeffeingen'den VfB Stuttgart altyapısına transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda VfB Stuttgart'ın A takımına yüksel Sami Khedira, 30 Temmuz 2010'da Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır. Khedira, Real Madrid'de 6 numarayı formayı giydi. Peki Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?

Sami Khedira kimdir?

04.04.1987 Almanya doğumludur. Orta saha mevkiisinde görev yapan Alman futbolcu. Khedira'nın babası Tunuslu, annesi de Alman'dır. 

Kulüp kariyeri 

1995'te TV Oeffeingen'den VfB Stuttgart altyapısına transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda VfB Stuttgart'ın A takımına yükselmiştir. 1 Ekim 2006' da ilk maçına Hertha BSC karşısında çıktı. İlk gol attığı maç, VfB Stuttgart'ın Schalke 04 ile yaptığı maçtır ve o maçta ağları 2 kez havalandırmıştır. 29 Şubat 2007'de VfB Stuttgart'la profesyonel sözleşme imzalamıştır. Şubat 2009'a kadar geçerlidir. 30 Temmuz 2010'da Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır. Khedira, Real Madrid'de 6 numarayı formayı giymiştir. 

Milli takım kariyeri 

Khedira, genellikle orta saha'da oynamıştır. 2009 Avrupa 21 Yaşaltı Şampiyonası'ında takımın kaptanlığını yapmıştır. Khedira, ilk A millî maçına 5 Eylül 2009'daki Güney Afrika ile yapılan hazırlık maçına çıkmıştır. O maçta 73.dk'de Simon Rolfes'ın yerine girmiştir. 

2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Khedira, turnuvadaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkmıştır. 10 Temmuz 2010'da , ilk golünü Almanya'nın 3-2 kazandığı Uruguay maçında atmıştır. Bu turnuvada 3. olmuştur. Şu anda Juventus'da forma giymektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:45
  1. Sami Khedira kimdir?
  2. Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?
  3. Sami Khedira beşiktaş transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşini ziyarete gitti, yakalandı
    1. Eşini ziyarete gitti, yakalandı
    2. Toyota'dan yapay zeka profesyonel..
    3. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    4. Konyaspor’dan Sivasspor’un Yatabare..
    5. Suriye sınırında patlayıcı madde..
    6. GÜNCELLEME - Gazze'de Bahreyn..
    7. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    8. Bakan Gül'den milletvekillerine "Yargı..
    9. Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine..
    10. AK Parti'den 23 Haziran açıklaması!..
    11. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki..
    12. Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat..
    13. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    14. Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?
    15. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    16. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    17. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    18. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    20. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    21. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    22. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    27. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    28. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    29. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    30. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı