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Aktüel

Saman balyası arasında 15 bin 100 paket kaçak sigara

Adana polisi, saman balyası arasında piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:18:09 -
Saman balyası arasında 15 bin 100 paket kaçak sigara

Adana polisi, saman balyası arasında piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir minibüste kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis, minibüsün Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesinden şehir merkezi istikametine geldiğini öğrenince güzergahta hemen önlem aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada arka tarafından saman balyalarının içinde kaçak sigara ele geçirildi. Minibüste piyasa değeri 250 bin lira olan, 15 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Polis, sigaralara el koyarken M.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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