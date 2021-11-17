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Medya Saltuk Beg kimdir? Destan Saltuk Beg’i kim oynuyor?
Medya

Saltuk Beg kimdir? Destan Saltuk Beg’i kim oynuyor?

Saltug Beg’i kim oynuyor? ATV ekranlarında ilk bölümü 23 Kasım Salı günü yayımlanacak Destan dizisinde yer alan karakterler mercek altına yatırılıyor. Destan dizisinde yer alan Saltuk Beg’in kim olduğu hangi oyuncunun bu rolü oynadığı araştırılıyor. Saltuk Beg kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:35:00 -
Saltuk Beg kimdir? Destan Saltuk Beg’i kim oynuyor?

ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisinde yer alan Saltuk Beg’in kim olduğu tarihte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor.

Saltuk Beg kimdir? Destan Saltuk Beg’i kim oynuyor?

Saltuk Beg; Gök Hanlığı'nın mert savaşçısı, Alpagu Han'ın Yasavul'u. Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki dönemini anlatıyor. Dizide yer alan karakterler tarihi kaynaklara göre kurgulanmıştır. Dizide Saltuk Beg karakterini Kanbolat Görkem Arslan oynuyor.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya geldi. Düzce'de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girmiş ve buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. . İlk kez 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Korkut karakteriyle tanınmaya başladı. 

Kanbolat Görkem Arslan oynadığı diziler:

Çemberimde gül Oyan

Hatırla Sevgili

Asi

Ayrılık

Ezel

Yer Gök Aşk

Tatar Ramazan

Poyraz Karayel

Hayat Bazen Tatlıdır

Servet

Bir Deli Rüzgar

Kuruluş Osman

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