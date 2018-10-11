Salonunuzu döşerken...

Salonunuza veya oturma odanıza almayı düşlediğinizi sığdırabilmek için önce koyacağınız alanı ölçün. Sonra alıma çıkın ve hem hesaplı, hem de şık olanı aramaya başlayın. Ama durun bitmedi:

● Döşemesi ve iskeleti için araştırma yapın.

● Kanepenizi seçmeden önce mutlaka üzerine oturarak onu deneyin. Sırtınızı yaslayın ve üzerine güçlü bir şekilde oturun.

● Hayalinizdeki kanepeyi satın alacağınız bir mağaza bulamadınız, o zaman doğruca bir marangoza gidin ve ölçülerinizi vererek istediğiniz kanepeyi yaptırın.

● Bakın döşemenin alternatifleri vardır. Kimi deri, kimi kumaş.. Zevkinize uygun olanı tercih etmelisiniz ama şunları da bir kenara not edin:

● Deri döşeme dayanıklı olur. İyi kaliteli bir deri en az 15 yıl dayanır. Nemli bir bezle temizlemeniz yeterli olacaktır. Rengini de atmaz. Ama soğuktur. Nubuk olursa bu soğukluk olmaz.

● İpek karışımı kumaşlarla yapılmış olanların gösterişi fazladır. Fakat kullanışlı oldukları söylenemez. Daha çok dekoratif maksatla alınabilir.

● Kanepe ve koltuk döşemelikleri arasında en çok tercih edilen dayanıklı olan ise koton kumaşlardır. Doğal dokumaları çok uzun süre dayanır. Fakat onların da farklı çeşitleri vardır. Kanvas ve denimi de bunlar arasında sayabiliriz. Leke ve kir göstermemesi için koyu renkleri seçmenizde fayda var.

● Küçük ve şekilsiz oda planları olan evlerde alanı daha akıllıca kullanmak için köşe kanepeleri tercih edebilirsiniz. Altı sandık olan kanepeleri tercih ederseniz depolama alanınız da olur. Hatta açılır kapanır türleri, yatıya gelen misafirinizi ağırlamakta da kullanılabilir.

● Eh, eğer evinize gelen misafirler için ayıracağınız ekstra bir odanız yoksa yatak olabilen kanepeler gibi köşe kanepeler de size uygun olabilir.

● Eğer evde minikler varsa, zarar görmemesi için kılıfı çıkabilen ve yıkanabilen kanepeleri seçebilirsiniz. Mevsim değişikliklerinde farklı kılıflarla bu sayede odanızı da değiştirebilirsiniz.