Salonun sorumlusu Ekrem Roma’da bozmayın rahatını! İşte dev ekranın devrildiği anlar

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle yandaş gazetecileri birlikte götürdüğü Roma gezisiyle gündem olmuştu. Tatil merakıyla yıllardır tepki çeken İmamoğlu’nun, İBB’ye bağlı salonlarda güvenlik önlemlerini almaması ve ekranın yıkılmasına neden olması sosyal medyada gündem oldu.