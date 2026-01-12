Salihli’nin modern seracılık potansiyeline Kaymakam Güldoğan’dan tam not

İşletme yetkilileriyle bir araya gelerek güncel veriler alan Güldoğan, seradaki üretim hacmini ve tesisin yerel istihdama sağladığı faydaları yerinde gözlemledi. Tarımın ilçenin ekonomik can damarı olduğunu vurgulayan Kaymakam Güldoğan, teknolojik ve modern tarım yöntemlerinin bölgeye kattığı değerin altını çizdi.

Ziyaret sırasında üretim sahalarını gezen Güldoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarımsal üretimin Salihli ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, özellikle modern sera yatırımlarının hem verimlilik hem de istihdam açısından büyük katkı sunduğunu ifade etti.”

İşletme sahiplerine ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Güldoğan’a, ziyareti sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak ile teknik ekipler de eşlik etti.