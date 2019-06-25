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Salihli’deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

25 Haziran 2019 Salı 12:42
Salihli’deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Lise BJK Salihli Grubu salondaki çöpleri toplayıp, farkındalık oluşturdu.


Erkan Esen Başkanlığı’ndaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği 2. Geleneksel Kahvaltısını Lidya Sardes Otel’de gerçekleştirdi. Taraftarların ilgi gösterdiği kahvaltı, şenlik havasında geçti.


Kahvaltıya katılan tüm taraftarlara teşekkür eden Esen, “Bu tarz etkinliklerimizin amacı dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu güzel organizasyona katılarak bizleri onure eden herkese yönetim kurulu olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.


Lise BJK Salihli grubuna farkındalıklarından dolayı kutlayan Esen, “Kahvaltımıza katılarak organizasyona yardım eden kahvaltı sonunda salondaki çöpleri toplayarak duyarlı bir farkındalık oluşturan Lise BJK Salihli gurubumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım topluma faydalı Beşiktaş’ı iyi temsil edecek bireyler olacaklardır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:42
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