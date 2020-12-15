Salgına rağmen yabancıya konut satışında tarihin en iyi kasım rakamları görüldü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/UĞUR ASLANHAN - Yabancılara konut satışında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 4 bin 962 adetle tarihin en yüksek kasım ayı rakamlarına ulaşıldı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artış gösteren yabancıya konut satışı, salgının dünya genelinde etkisini göstermesi ve kısıtlamalar sebebiyle nisan, mayıs, haziran ve temmuzda 2019'un aynı aylarına göre düşük seyretti.

Yabancıya konut satışları, ağustos ayıyla birlikte hızlandı. Eylül ve ekimde de geçen yılın aynı aylarından daha yüksek satış rakamları görüldü. Yabancıya konut satışında salgına rağmen 4 bin 962 adetle tarihin en yüksek kasım ayı rakamlarına ulaşıldı. Son 4 ayda (ağustos-eylül-ekim-kasım) yabancıya 19 bin 382 adet konut satılırken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16 bin 41 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece yabancıya konut satışında son 4 ayda yüzde 21'lik artış kaydedildi

İstanbul, yabancıların konut alırken tercihindeki ilk sırayı korudu. Geçen yılın kasım ayında İstanbul'dan 1.885 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde 2 bin 443 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, Kasım 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydetti.

Antalya, satılan 893 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı, 297 konutla Ankara, 182 konutla Yalova ve 174 konutla Bursa takip etti.





- 11 ayda en çok konutu İranlılar aldı





Bu yılın ocak-kasım döneminde İstanbul'da 16 bin 867, Antalya'da 6 bin 946, Ankara'da 2 bin 473, Bursa'da 1.242 ve Yalova'da 1.190 konut yabancılara satıldı.

Türkiye'den kasımda en fazla konutu 876 adet ile Iraklılar aldı. İkinci sırada 860 konutla İranlılar, üçüncü sırada ise 434 konutla Ruslar yer aldı. Yılın 11 ayında ise en fazla konut sahibi 6 bin 425 adetle İranlılar oldu. İranlıları, 5 bin 950 konutla Iraklılar ve 2 bin 729 konutlar Ruslar takip etti.





- "Pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrıştık"





Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasım ayı satış rakamları, Türkiye'nin uluslararası gayrimenkul satışlarındaki konumunun pandeminin etkilerine rağmen pozitif anlamda ne kadar ayrıştığını gözler önüne serdi." dedi.

Akbal, 11 aylık satış rakamlarının 36 bini aştığını belirterek, bunun 40 bin adede ulaşarak yılın en az kayıpla atlatılacağı öngörülerini doğruladığını söyledi.

Bu noktada pek çok ülkeye kıyasla pozitif ayrışan bir ülke olduklarını ifade eden Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemiyle birlikte Yunanistan'da yüzde 80, İspanya ve Portekiz'de yüzde 40-50 kayıplar yaşanırken, Türkiye olarak biz neredeyse bunu yüzde 10 kayıpla atlatacağız. Bu durum da salgının dünyada oluşturduğu böyle zorlu bir süreçte sağlık, yaşam, coğrafya, kültür gibi pek çok avantaj ile uluslararası rakiplerimiz arasında ne kadar öne çıktığımızı bir kez daha gösterdi."

Akbal, uluslararası gayrimenkul alımlarının yükselişinin, faizlerin artmasına bağlı olarak iç piyasadaki satışların düştüğü bir ortamda her zaman sektörün moralini yüksek tuttuğunu söyledi.





- "Yıl sonu beklentimiz 41 bin adet"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yıl sonunda yabancıya konut satışında salgına rağmen 41 bin rakamına ulaşmayı beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl gerçekleşen 45 bin 483 adetlik rekor satış seviyesinin altında kalacaklarını belirten Durbakayım, buna rağmen önemli bir rakama ulaşacaklarını ve bunun bir başarı olduğunu vurguladı.

Durbakayım, "Ayrıca, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan ve çifte vatandaşlık taşıyan hemşehrilerimizin döviz kurunun avantajından yararlanarak satın aldıkları konut sayısı, yabancılara gerçekleştirilen yıllık toplam satışlarından da fazla. Bu da sektörümüz adına çok önemli." dedi.





- "Atılan adımlarla yabancı yatırımcı ivmesi ülkemize döndü"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise Türkiye'nin çok iyi koordine edilmiş başarılı sağlık sisteminin ve pandemi yönetiminin yabancı yatırımcıyı hareketlendirdiğini söyledi.

Ağustos ayında yükselen talebin kasımda yüzde 24,4'lük artışla dinamizmini koruduğunu ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Kasımda yükselen döviz fiyatları karşısında, devletimizin attığı adımlar karşısında, yabancı yatırımcı taleplerinde ibre daha çok ülkemize döndü. Sektörümüzü yabancı yatırımcı açısından canlı tutmak adına yürürlüğe getirilen yabancı yatırımcıya vatandaşlık uygulaması, son 3 yıldır talebe yön veriyor. Bu zamana kadar 93 ülkeden 7 bin 312 yabancı yatırımcı, gayrimenkul ve inşaat sektörüne 1 milyar 880 milyon dolarlık yatırım yaparak Türkiye vatandaşlığı kazandı. Yabancı yatırımcı, konut satın alarak sadece sektörümüze yatırım yapmıyor. Aynı zamanda ülkemizde diğer sektörlere de yatırım yaparak yeni iş potansiyeli yaratıyor."





- "Türkiye'de yaşamak fikri giderek yaygınlaşıyor"





Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, gayrimenkulde giderek artan yabancı yatırımcı talebinin 4 ayda kalıcı hale dönüştüğünü söyledi.

Akkuş, "Pandeminin zor şartları altında yaşanan bu artış, hem sektörümüzün başarısı hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni ekonomi yönetiminin uluslararası piyasalara verdiği güven mesajlarının karşılık bulduğunu ifade eden Akkuş, "Açıklanan reform planları, yatırımcıları ülkemize yöneltiyor. Türkiye'de yaşamak fikri giderek yaygınlaşıyor. Onlara sunduğumuz vatandaşlık hakkı da sektöre yatırımı daha da cazip hale getiriyor." diye konuştu.





- "Tarihin en yüksek ikinci yıllık satışlarını göreceğiz"





Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de Türkiye'de yaşamanın kişilere konfor ve huzur sağladığını belirterek, Türkiye'nin sahip olduğu güzellik ve iklim şartları nedeniyle yabancıları ikamet için cezbettiğini söyledi.

Dünyada salgının olumsuz etkilerine rağmen yabancı yatırımcıların Türk gayrimenkul sektörüne ilgi gösterdiğini ifade eden Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın koşullarında bile özellikle yılın ikinci yarısında yabancıya konut satışında ciddi artış görüldü. Türkiye'nin sunduğu imkan ve güzelliklerin yanı sıra koronavirüsle mücadele, vatandaşlık hakkı, döviz kuru gibi kriterler bunda etkili oldu. Yılı 40 binin üzerinde satışla kapatacağız. Geçen yıl tarihin en yüksek yabancıya konut satışı gerçekleşmişti. Salgına rağmen 2019 satışlarına yaklaşacağız ve tarihin en yüksek ikinci yıllık satışları görülecek."





- "Afrika ile Asya ülkeleri yükselişte"





Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yabancı yatırımcının aradığı güven ve huzuru Türkiye'de bulduğunu, alımlarda oturum amaçlı satın almaların oranının arttığını bildirdi.

Demokrasi ve hukuk reformuyla ilgili adımların yabancıların alımlarını pozitif etkileyeceğini ifade eden Bahadır, "Sektörümüz, sadece Orta Doğu'dan değil, dünyanın dört bir yanından talep görüyor. Afrika ile Asya ülkelerinin de yükselişi söz konusu." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türk gayrimenkul sektörünün artık dünyanın hemen hemen her yerinden yatırımcı çektiğini belirterek, güven ve huzur unsurlarının yapılacak reformlarla birlikte güçlenmesi sonucu konut talebinin ikiye katlanabileceğini söyledi.

Aylar itibarıyla yabancılara konut satış adetleri ve değişimleri şöyle: